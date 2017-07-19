Lavoro: Piemonte proroga norme anticaldo fino a domenica 6 Settembre

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 01 set - Con l'annunciato ritorno del gran caldo, il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio ha firmato l'ordinanza che proroga fino a domenica 6 settembre le misure di prevenzione e tutela per i lavoratori maggiormente esposti ai rischi che derivano dalle alte temperature. Il provvedimento proroga l'ordinanza che gia' e' in vigore dal 29 maggio scorso prevede l'astensione dal lavoro nella fascia oraria compresa tra le 12.30 e le 16 nei giorni in cui la piattaforma Worklimate segnala un livello di rischio alto per i lavoratori esposti al sole e impegnati in attivita' fisica intensa. Rigurarda i lavoratori subordinati e autonomi, nonche' i soggetti ad essi equiparati, impegnati nei settori agricolo, florovivaistico, edile, della logistica, compresi i rider, e delle cave e dei lavoratori in attivita' caratterizzate da intenso sforzo fisico e prolungata esposizione al sole.

com-ami

(RADIOCOR) 01-09-26 18:09:07 (0582) 5 NNNN