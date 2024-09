Lavoro: per 43% italiani AI creera' posti di lavoro qualificati

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 22 set - Emergono percezioni positive riguardo all'impatto che l'adozione sempre piu' capillare dell'AI avra' sul mondo del lavoro secondo lo studio internazionale del Gruppo Tesya (azienda attiva nella fornitura di servizi e soluzioni integrate B2b in vari settori, da costruzioni a transizione energetica, a gestione di cantieri e logistica) condotto in collaborazione con AstraRicerche. Stando ai dati, secondo il 43% del campione proveniente dal Bel Paese (26% Portogallo, 37% Spagna, 28% Slovenia, 30% Croazia) si vedra' un aumento del numero dei posti di lavoro qualificati, mentre il 63% (58% Portogallo, 56% Spagna, 42% Slovenia, 53% Croazia) crede che causera' una riduzione del numero di posti di lavoro non qualificati. Da non sottovalutare e' anche l'elemento formativo, con il 61% degli italiani che ritiene che i lavoratori debbano usare l'AI per riqualificarsi, consolidare le proprie conoscenze e competenze, migliorare in prospettiva la posizione lavorativa (52% Portogallo, 50% Spagna, 44% Slovenia, 53% Croazia).

Ann

(RADIOCOR) 22-09-24 11:24:06 (0185) 5 NNNN