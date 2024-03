Lavoro: PageGroup, 65% over 50 cerca nuove opportunita' professionali-2

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 17 mar - Anche il fatto che gli over 50 rappresentino un investimento costoso per le aziende viene smentito dai numeri. Il 68% dei lavoratori over 50 indica le interazioni informali come motivo chiave per la presenza in ufficio, ma questo non significa che la collaborazione sia limitata alla presenza fisica. Le abilita' collaborative di questi professionisti alimentano un'atmosfera amichevole, sia di persona sia online. I dipendenti over 50, inoltre, tendono a preferire benefici aziendali significativi e sostanziali rispetto a vantaggi poco concreti. Piu' di sei professionisti su dieci sono concentrati sullo sviluppo professionale, mentre poco piu' della meta' (53%) da' priorita' a benefit come l'assistenza sanitaria per se' e la famiglia. L'approccio dei lavoratori oltre i 50 anni al bilanciamento tra lavoro e vita privata e' anche in sintonia con le tendenze moderne: per quanto riguarda il lavoro da casa, il 37% dei dipendenti e' a proprio agio nel farlo per due giorni a settimana, mentre il 28% e' aperto a tre giorni a settimana. Una chiara dimostrazione di quanto siano pronti a cogliere le opportunita' del lavoro flessibile. Il 56% dei lavoratori over 50 afferma di avere un'idea chiara di carriera e dimostra, quindi, di essere pronto a cogliere nuove sfide; il loro entusiasmo per i ruoli di leadership spesso supera quello dei colleghi piu' giovani e questo li rende una risorsa preziosa per il mentoring (anche reverse) e lo sviluppo di team, in modo che tutti possano imparare di tutti, indipendentemente dall'eta' o dal ruolo.

