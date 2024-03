Lavoro: Osservatorio Mecspe, 50% imprese collabora con Its e Universita'-2

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 09 mar - L'industria manifatturiera infatti e' a caccia di risorse qualificate e la carenza di talenti e' uno degli aspetti che negli ultimi tempi ha messo piu' alla prova il settore. Per sopperire alla carenza di personale qualificato, sempre piu' aziende si sono affidate alla collaborazione con Universita' e istituti Its, che erogano corsi di formazione altamente specializzata per i settori tecnici e forniscono un'istruzione superiore alternativa al percorso universitario, finalizzata all'inserimento immediato nel mondo del lavoro. I dati relativi all'occupazione evidenziano che a 12 mesi dal diploma l'86,5% dei diplomati Its ha trovato un impiego, a conferma del grande valore rappresentato da questi istituti in termini di forza lavoro.

In generale, per le imprese e' fondamentale collaborare con gli istituti di formazione e universita' per intercettare nuove risorse e talenti a supporto della crescita aziendale e delle nuove competenze richieste dal mercato. Per questo motivo, quasi 6 aziende su 10 del campione intervistato da Mecspe gia' collaborano con Its e/o universita' mentre quasi 3 aziende su 10 hanno in programma di farlo. Per quanto riguarda invece le competenze del personale interno, secondo l'Osservatorio solo il 47% delle imprese intervistate dichiara di avere risorse con competenze adeguate agli obiettivi prefissati. Per questo, molte di loro si sono gia' attivate nell'introdurre corsi di formazione aziendale (57%), mentre il 13% ha intenzione di introdurli a breve.

Di fatto, tra gli incentivi statali piu' richiesti nel 2023 c'e' proprio il Credito d'imposta Formazione 4.0, di cui vorrebbe avvalersi piu' di un quarto del campione. Per il 25% delle imprese, uno dei principali benefici degli investimenti e' stato proprio quello di poter godere di personale maggiormente qualificato, a riprova dell'impatto positivo degli incentivi in tema formazione.

In azienda si avverte sempre piu' l'esigenza di nuove competenze dato che molti imprenditori nel 2024 introdurranno tecnologie innovative, prime tra tutte Intelligenza Artificiale (AI), sicurezza informatica e robotica collaborativa; per questo, formare le risorse diventa un aspetto prioritario.

Ann

(RADIOCOR) 09-03-24 12:33:24 (0283) 5 NNNN