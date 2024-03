Lavoro: Osservatorio Mecspe, 50% imprese collabora con Its e Universita'

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 09 mar - Il manifatturiero si prepara alle sfide del domani puntando sulla formazione: nel 2023 piu' della meta' delle imprese intervistate e' stata impattata significativamente dalla difficolta' di reperimento delle risorse umane (51%). Di qui, secondo i dati dell'Osservatorio Mecspe presentati durante la fiera a Bologna, si evidenzia come piu' del 50% delle imprese collabora con Its e Universita' per introdurre nuove competenze in azienda. Fondamentale anche la formazione aziendale, soprattutto in vista dell'implementazione delle nuove tecnologie. Dati in linea con le recenti rilevazioni di Unioncamere, che mostrano che nel mese di febbraio 2024 sono state 127.270 le figure di operai specializzati ricercate, ma di questi non si riesce a reperire ben il 60%. Dichiara Maruska Sabato, Project Manager di Mecspe: "ogni anno prevediamo iniziative in cui i ragazzi sono protagonisti e possono mostrare direttamente alle aziende i loro progetti, scoprire le innumerevoli opportunita' di lavoro e ampliare le proprie conoscenze in merito alle prospettive offerte dal manifatturiero. E' necessario che gli imprenditori entrino in contatto con le nuove generazioni per guidarle nel mondo dell'industria, ma anche per cogliere i nuovi stimoli e le nuove prospettive che possono portare in questo settore. Non e' pensabile rimanere indietro in termini di digitalizzazione e sostenibilita', elementi sempre piu' imprescindibili per i giovani, i veri protagonisti dell'industria di domani'.

Ann

(RADIOCOR) 09-03-24 12:28:48 (0253) 5 NNNN