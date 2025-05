Lavoro: Orsini, su incidenti va fatta prevenzione con la formazione

Inail ha 2-3 miliardi che si possono usare per questo (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Firenze, 10 mag - 'Oggi pensare che ci sia una persona che si alza la mattina per andare a lavorare e possa subire un incidente, credo che sia una pazzia, quindi noi dobbiamo trovare una soluzione, ma la soluzione e' nella formazione perche' oggi noi dobbiamo formare le imprese'. Lo ha detto il presidente di Confindustria, Emanuele Orsini, a margine del Forum piccola industria. 'Abbiamo la consapevolezza che nelle imprese piu' piccole c'e' un'attenzione maggiore da poter porre', ha continuato Orsini, sottolineando che 'noi sappiamo che l'Inail ha comunque un fondo di avanzo di 2-3 miliardi pagati dalle imprese. Io credo che quel fondo possa servire anche a formare le imprese per evitare gli incidenti perche', devo dire, per gli incidenti avvenuti non c'e' nessuna soluzione.

Noi dobbiamo prevenire che avvengano'.

