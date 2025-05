Lavoro: Orsini, spero di vedere presto sindacati, aspettiamo una data

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Firenze, 10 mag - Il presidente di Confindustria, Emanuele Orsini, spera di riuscire a incontrare presto i sindacati e che sta aspettando una data.

'Speriamo di riuscire a incontrarlo, lui (il sindacato, ndr) dice che non li vogliamo incontrare, noi stiamo aspettando la data. Speriamo di riuscire a incontrare velocemente', ha affermato Orsini, intervenendo al Forum Piccola industria a Firenze. 'Credo che anche qui dobbiamo mettere al centro contratti che siano basati sull'incremento di produttivita' che non vuol dire far andare le persone a doppia velocita' ma vuol dire costruire un percorso insieme per le sfide che abbiamo', ha proseguito Orsini, sottolineando che 'con l'intelligenza artificiale del futuro lo spazio e il tempo su cui si e' costruiti i contratti non ci sara' piu', perche' lo spazio e il tempo per l'intelligenza artificiale non esistono'.

