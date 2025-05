Lavoro: Orsini, referendum su Jobs Act salto nel passato, strumento sta dando risposte

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 04 mag - Il referendum "sul Jobs Act e' un salto nel passato e un ritorno al passato", perche' il Jobs Act "e' uno strumento che c'e' da 10 anni e sta funzionando bene, sta dando delle risposte". Lo ha detto il presidente di Confindustria, Emanuele Orsini, intervenendo alla trasmissione 'In mezz'ora', in onda su Rai 3, e rispondendo a chi chiedeva un commento sui referendum abrogativi del prossimo 8-9 giugno, con quattro dei cinque quesiti centrati sul lavoro. "Io credo che, oggi, sui temi del lavoro non possiamo pensare di tornare a parlare di questo. A noi, oggi, nel mondo del lavoro mancano 100.000 persone. Stiamo facendo missioni all'estero per far venire persone nelle nostre imprese in Italia e anche per questo abbiamo lanciato il Piano Casa, quindi oggi parlare di Jobs Act vuole dire fare un salto nel passato", ha detto Orsini.

Ars

