Lavoro: Orsini, per aumentare salari serve maggiore produttivita'

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 18 ott - Per aumentare i salari e' necessario avere piu' produttivita'. Lo ha detto il presidente di Confindustria, Emanuele Orsini, intervenendo all'evento per i 50 anni di Unindustria Calabria.

'Confindustria rappresenta 5,3 milioni di lavoratori, in Italia ce ne sono 20 milioni, si fa la media del pollo. Il salario di quei 5,3 milioni e' salito come quello di altri paesi europei. E' ovvio che si puo' fare di piu'. Abbiamo fatto bene nel primo semestre, si puo' fare di piu'', ha detto Orsini, sottolineando che 'per aumentare i salari si deve aumentare la produttivita' e oggi l'Italia in confronto alla Spagna, Germania e Francia, noi siamo cresciuti del 20% e gli altri del 40% negli ultimi 20 anni. Per poter distribuire ricchezza, bisogna fare ricchezza'.

Fla-

(RADIOCOR) 18-10-24 19:46:02 (0633) 5 NNNN