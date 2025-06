Lavoro: Orsini, Italia non sa attrarre talenti, come Confindustria mappiamo esigenze territori

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 20 giu - "I numeri parlano da se', alle imprese mancano 100.000 persone. Abbiamo bisogno di trattenere le persone per il loro merito, mettendolo al centro. Uno dei problemi che abbiamo e' non sapere attrarre i talenti e i lavoratori dall'estero, c'e' una carenza enorme". Lo ha detto il presidente di Confindustria, Emanuele Orsini, intervenendo all'assemblea generale di Unindustria Reggio Emilia, in corso a Reggio Emilia. "Come Confindustria, stiamo cercando di fare una mappatura per capire le esigenze dei territori, per fare formazione e creare un ponte tra la domanda e l'offerta di competenze. Bisogna essere attrattivi, stiamo facendo molte missioni in questo senso", ha detto il numero uno degli industriali.

