Lavoro: Orsini invita Landini con Cisl e Uil a parlare di produttivita' e sicurezza

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Trento, 25 mag - 'Visto che sono qua posso fare una battuta a Landini perche' tutte le volte mi cita e ora lo voglio citare anch'io perche' non voglio essere geloso. Quando Landini mi dice: non ci troviamo mai per parlare di cose serie, non riusciamo a incontrarci, gli voglio ricordare che il 7 aprile gli ho mandato una lettera a cui lui mi ha risposto, mi ha risposto la Cisl, ma non ha risposto la Uil. Poi ne abbiamo mandata un'altra due giorni fa. Io vorrei, perche' incontri one to one non li faccio, fare un incontro in cui loro tre si trovano insieme'. Lo ha detto il presidente di Confindustria, Emanuele Orsini, intervistato in chiusura del Festival dell'economia di Trento, organizzato dal Gruppo 24 Ore insieme a Trentino Marketing. 'Ci troviamo insieme per parlare di cose serie, quindi sui temi della produttivita', perche' per far aumentare la produttivita' servono contratti di produttivita' che non vuol dire far andare le persone a doppia velocita', ma che noi facciamo investimenti', ha continuato Orsini, spiegando che si deve parlare anche 'di un'altra cosa che e' molto seria che sono gli incidenti sul lavoro perche' per evitare gli incidenti sul lavoro l'unico modo e' fare prevenzione'.

Fla-Ars

(RADIOCOR) 25-05-25 18:42:06 (0385) 5 NNNN