Lavoro: Orsini, entro il 2040 avremo 5 milioni di lavoratori in meno
(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Padova, 19 nov - "Nel 2040 il nostro vero problema sara' che avremo 5 milioni di lavoratori in meno in Italia. Un problema che dobbiamo risolvere noi ed oggi anche facendo missioni nei paesi esteri".
Cosi' il presidente di Confindustria Emanuele Orsini durante il suo intervento all'assemblea generale di Confindustria Veneto Est attualmente in corso a Padova.
"Per essere attrattivi dobbiamo lavorare formando le persone all'estero per farle venire in Italia - ha aggiunto Orsini - e cercare di mappare le competenze che servono nel Paese. Ma e' anche importante mantenere i nostri ragazzi in Italia".
Col-ric
(RADIOCOR) 19-11-25 18:56:56 (0626) 5 NNNN