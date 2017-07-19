Dati
            Notizie Radiocor

            Lavoro: Orsini a Radio 24, dialogo positivo con sindacati, avanti lotta a contratti pirata

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 18 set - "Ieri abbiamo incontrato i sindacati, abbiamo avuto un colloquio di quattro ore, che e' stato positivo. Al centro abbiamo messo le politiche industriali, perche' impresa e lavoratori sono la stessa cosa". Lo ha detto il presidente di Confindustria, Emanuele Orsini, nell'ambito della 65esima edizione del Salone Nautico di Genova e nel corso di un'intervista a Focus Economia di Sebastiano Barisoni, che andra' in onda su Radio 24 nel pomeriggio. Quello dei salari "oggi e' un problema. In un momento in cui c'e' incertezza, noi abbiamo bisogno di costruire contratti che vadano verso la produttivita', che quindi possano dare di piu', distribuire di piu'", anche "facendo anche un po' la guerra ai contratti pirata, perche' oggi sempre di piu', purtroppo, vediamo contratti che non hanno senso di esistere". Il numero uno degli industriali ha sottolineato che "noi cerchiamo di tutelare le imprese, dialogando ovviamente con chi rappresenta i lavoratori, perche' cosi' si deve fare, perche' insieme si deve trovare la coincidenza per far andare l'impresa e l'industria".

            Orsini ha ricordato che "questo Paese si sostiene sul welfare, che e' pensato dall'impresa e dall'industria. E il welfare fa parte del benessere dei nostri territori e questo non lo possiamo perdere".

