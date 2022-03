Lavoro: Orlando, tavolo con parti sociali permanente a fronte crisi

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 21 mar - "Consideriamo il tavolo con le parti sociali convocato in maniera permanente e nel frattempo proseguiamo con tavoli tecnici'. Lo ha detto il ministro del Lavoro Andrea Orlando concludendo l'incontro con le parti sociali, che si e' svolto questa mattina in videoconferenza per fare il punto sulla riforma degli ammortizzatori sociali alla luce delle conseguenze dell'aumento dei costi di energia, della carenze di materie prime e del conflitto in Ucraina. "In questo quadro, il rischio di strozzature e manovre speculative e' forte e crediamo che il dialogo sociale sia utile per costruire anche gli strumenti d'intervento perche' gli shock non sono mai simmetrici e provocano danni per qualcuno e vantaggi per altri che possono costruire rendite con il rischio di destrutturare il mercato e le filiere', ha aggiunto.

