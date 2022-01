Lavoro: Orlando, salario minimo utile ma non destrutturare contrattazione

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 19 gen - 'Non si tratta di approvare' il salario minimo, 'va combinato con elementi che non destrutturino la contrattazione, i diritti che un lavoratore ha sono piu' complessi: se li smantelliamo' per introdurre il salario minimo 'avremmo fatto un errore'.

Lo ha detto, ospite di Radio anch'io su Radio Uno, il ministro del Lavoro, Andrea Orlando, illustrando le proposte del gruppo di lavoro del Ministero in materia di contrasto alla poverta' lavorativa. 'Molti Paesi in Europa con un sindacato forte, penso in particolare al Nord Europa, hanno sempre rifiutato questo strumento ma quando la contrattazione non funziona come una volta - ha argomentato Orlando - questo e' uno strumento che puo' aiutare a recuperare quello che si e' perso. Soprattutto nei settori in cui il sindacato e' meno presente, in cui i salari sono piu' bassi, dove il lavoro e' piu' frammentato potrebbe essere uno strumento che integra la contrattazione. Potremmo seguire la strada che hanno seguito altri Paesi: introdurlo in via sperimentale in alcuni settori per poi strutturarlo e integrarlo con la contrattazione'.

"La commissione - ha fatto notare ancora il ministro - giustamente sottolinea che se si introducesse un elemento di integrazione al salario senza un salario minimo, questo porterebbe alla possibilita' che qualcuno abbassi il salario invece di alzarlo. Quindi non si tratta di prendere questo o quel provvedimento ma di ragionare insieme su come questi diversi strumenti possano essere combinati. La commissione offre delle piste, poi sara' al rapporto tra le parti sociali e alla politica valutare come questi strumenti possano essere utilizzati".

