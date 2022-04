Lavoro: Orlando, rafforziamo vigilanza per sicurezza con 2mila nuovi ispettori Inl

"Verso creazione repertorio degli organismi paritetici" (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 07 apr - "Abbiamo bisogno di accompagnare la ripresa dei cantieri con misure strutturali di sicurezza". Lo ha detto il ministro del Lavoro Andrea Orlando intervenendo alla presentazione, oggi a Roma, dell'accordo Inail-Ferrovie sulla sicurezza nei cantieri finanziati dal recovery plan. "Accompagnare questa mole di investimenti con un'attenzione particolare alla sicurezza - ha aggiunto il ministro riferendosi al Recovery plan - non e' soltanto un segno di civilta' ma anche di aver compreso che non c'e' ripresa e non c'e' ripartenza se non c'e' una sicurezza sul lavoro". "Un ruolo essenziale - ha sottolineato Orlando - sta nel rafforzamento dell'attivita' di vigilanza: va in questa direzione il rafforzamento delle dotazioni organiche che abbiamo voluto nell'Ispettorato nazionale del lavoro con l'assunzione di 2mila nuovi ispettori". Nel suo intervento il ministro ha poi anticipato che uno specifico accordo relativo alla formazione professionale e alla "creazione di repertorio degli organismi paritetici" saranno proposti in Conferenza Stato-Regioni.

