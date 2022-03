Lavoro: Orlando, preoccupato per rischio stop produzione acciaio

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 21 mar - "Sono piuttosto preoccupato dal rischio d'interruzione della produzione di acciaio, verso il quale c'e' una particolare attenzione del ministero perche' da una parte importante della produzione che si realizza sui semilavoratori rischia di vedere interrotto il flusso e dall'altro lato, quello della produzione piu' legata al ciclo integrato, registriamo problemi che tutti i giorni affrontiamo". Lo ha detto il ministro del Lavoro Andrea Orlando, in videoconferenza con le parti sociali per fare il punto sugli ammortizzatori sociali, alla luce delle conseguenze dell'aumento dei costi energetici, della carenze di materie prime e del conflitto in Ucraina. "Con il ministro Giorgetti - ha aggiunto - c'e' un confronto aperto per dare risposte, ma anche una determinazione comune a fare in modo che non si interrompa la produzione in questo settore. Abbiamo gia' cominciato a predisporre misure nell'ultimo decreto per garantire l'approvvigionamento e la continuita' della produzione".

