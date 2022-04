Lavoro: Orlando, intesa con imprese su aumenti salariali non esclude taglio cuneo

'A proposta di tavolo risposta politica che fa riflettere' (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 29 apr - "La proposta era semplicemente che noi daremo molte risorse alle imprese, facciamo un accordo, quindi altro che ricatto, mettiamoci intorno a un tavolo, facciamo un accordo per garantire che queste risorse vadano a finire in parte sui salari, sostenendo magari con incentivi differenziati le imprese che rinnovano i contratti, stimolando comunque il rinnovo dei contratti". Il ministro del Lavoro, Andrea Orlando, torna cosi', intervistato alla presentazione della Italian Tech Academy, sulla polemica suscitata nei giorni scorsi da un titolo de 'Il Sole 24 Ore' e sulla quale era tornato ieri il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi. "Mi pare un tema - ha aggiunto - che riguarda il ministro del Lavoro ma anche complessivamente il Paese, perche' se i salari piu' bassi non crescono avremo un pezzo del mondo del lavoro, che sprofonda nella poverta', e avremo il rischio di una caduta della domanda interna. Si poteva rispondere, 'non e' questa la strada pero' discutiamone', si e' risposto cosi' e mi pare un'indicazione politica sulla quale riflettere".

Il ministro ha peraltro puntualizzato: "Questo non esclude il fatto che si debba lavorare sul cuneo fiscale, che riguarda tutti. Serve l'uno e serve l'altro. Serve il cuneo perche' riguarda tutti e l'impoverimento riguardera' tutti, con l'aumento dell'inflazione, anche quelli che in questo momento sono in una condizione relativamente tranquilla.

Serve anche un adeguamento dei livelli salariali piu' bassi perche' altrimenti c'e' uno sfrangiamento e abbiamo un duplice problema: l'inflazione che si mangia i salari e la disuguaglianza molto grande all'interno del mondo dei salariati".

