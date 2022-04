Lavoro: Orlando incontra Selin Sayek Boke (Consiglio d'Europa) su smart working

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 07 apr - Oggi il ministro del Lavoro Andrea Orlando ha incontrato il presidente della Commissione sociale dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa, la turca Selin Sayek Boke. Al centro del colloquio un approfondimento sul futuro del lavoro e sulla disciplina italiana in materia di telelavoro. 'In Italia il lavoro agile e' stato disciplinato - ha spiegato - rimettendo tuttavia alla contrattazione collettiva la disciplina puntuale dei diversi istituti e delle concrete modalita' di svolgimento. La pandemia ha imposto prolungati periodi di lockdown per prevenire e limitare il rischio di contagio. A questo scopo il lavoro agile e' stato individuato come la modalita' prevalente di svolgimento della prestazione lavorativa durante tutta la fase emergenziale, nel lavoro privato e pubblico'.

