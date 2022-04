Lavoro: Orlando incontra Selin Sayek Boke (Consiglio d'Europa) su smart working -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 07 apr - 'Questa esperienza su larga scala - ha detto il ministro - ha messo in luce nuove sfide da affrontare, legate al lavoro agile, dal come e in che condizioni si dovesse svolgere per lavoratori e lavoratrici, fino al diritto alla disconnessione e alla sua tutela'. Proprio al fine di ripercorrere i diversi profili in cui si articola il lavoro agile, il ministero del Lavoro ha costituito un'apposita Commissione di studio dedicata all'argomento e in seguito il ministro Orlando ha invitato le Parti sociali ad adottare un Protocollo nazionale sul lavoro agile, contenente le linee di indirizzo per la contrattazione collettiva. 'Il 7 dicembre scorso - ha ricordato Orlando - il Protocollo e' stato siglato da tutte le principali Organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori. Recentemente ho anche costituito un Osservatorio nazionale sul lavoro agile, che consentira' di seguire la trasformazione del lavoro agile da strumento emergenziale a strutturale della nostra organizzazione del lavoro'.

