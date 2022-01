Lavoro: Orlando, emergenza economica scongiurata, non quella sociale

Con precarieta' in crescita tenuta sociale a rischio (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 18 gen - 'Riteniamo di avere in parte scongiurato un'emergenza economica: la ripresa di quest'anno e' una ripresa sostanziosa. Questo pero' non cancella il rischio di un'emergenza sociale". Lo ha sottolineato il ministro del Lavoro, Andrea Orlando, nel corso della presentazione del documento conclusivo del gruppo di lavoro sugli interventi e le misure di contrasto alla poverta' lavorativa in Italia. "In un Paese in cui la soglia del lavoro povero cresce oltre un certo limite, in cui le condizioni di precarieta' crescono - ha avvertito Orlando - la tenuta sociale e' fortemente a rischio. Credo che sia importante mettere sul tavolo questo aspetto e dare alcune risposte che non sono meno urgenti di altri temi con cui siamo chiamati a fare i conti, come i costi delle materie prime e dell'energia o la battaglia che ancora stiamo ingaggiando contro il virus".

