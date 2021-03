Lavoro: Orlando e Franco firmano riparto fondi aree crisi complessa

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 30 mar - Siglato dal ministro del Lavoro Andrea Orlando di concerto con il ministro dell'Economia Daniele Franco il decreto di riparto delle risorse delle Regioni per interventi di integrazione salariale straordinaria e mobilita' in deroga per lavoratori e imprese delle aree di crisi complessa. L'onere complessivo e' pari a 180 milioni ed e' posto a carico del Fondo Sociale Occupazione e Formazione. Al Lazio sono assegnati 28.253.880 euro; alla Campania 13.889.296 euro; al Molise 3.742.999 euro; alle Marche 16.775.741 euro; all'Abruzzo 7.063.470 euro; al Friuli Venezia Giulia 1.765.867; alla Puglia 8.829.337; alla Sardegna 11.919.605 euro; all'Umbria 10.595.205 euro; alla Toscana 37.083.217 euro; al Veneto 5.646.961 euro; al Piemonte 30.902.681 euro; alla Sicilia 3.531.735 euro. Il decreto trasmesso agli Organi di controllo per le verifiche di competenza sara' pubblicato sul sito del ministero del Lavoro.

