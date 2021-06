Lavoro: Orlando, bene parole Draghi su Sure, diventi permanente

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 18 giu - Sono 'importanti le parole del presidente Draghi su Sure, vanno sostenute con ogni forza. Si sta andando nella direzione auspicata, quella di un rafforzamento di un modello sociale europeo, di una politica comune di gestione del mercato del lavoro e di tutela e garanzia per i lavoratori'. Lo afferma il ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali Andrea Orlando, a proposito delle dichiarazioni del presidente del Consiglio Mario Draghi in apertura dei lavori del Foro Italia-Spagna a Barcellona. 'Nelle prossime settimane dobbiamo lavorare per costruire il necessario consenso affinche', partendo dall'asse tra Italia e Spagna, Sure diventi permanente', ha aggiunto.

