Lavoro: nella ristorazione offerta stipendi medi da 1.700 euro al mese

Osservatorio Restworld: con trasparenza salariale il turno spezzato scende al 23% (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 18 lug - E' di 1.700euro lo stipendio medio nelle offerte di lavoro nella ristorazione, con il Trentino-Alto Adige in testa con 1.950 euro e Campania ultima con 1.500 euro. Dopo l'entrata in vigore il 7 giugno scorso delle norme sulla trasparenza gli annunci con stipendio lordo sono passati dal 7% al 53%, mentre il turno spezzato, tema discusso per chi lavora in questo settore, e' sceso al 23% delle offerte e, per chi accetta il turno spezzato, nella maggior parte dei casi la retribuzione e' piu' alta. A parita' di ruolo, infatti, le offerte che prevedono il doppio servizio propongono stipendi mediamente piu' elevati rispetto a quelle organizzate su turno unico. A mappare quanto sta accadendo Restworld, piattaforma e agenzia per il lavoro specializzata nella ristorazione, presenta il nuovo Bollettino del proprio Osservatorio sul mercato del lavoro HoReCa., costruito sull'analisi di oltre 6.100 offerte di lavoro pubblicate fino a giugno 2026.

Nelle ultime settimane il tema delle retribuzioni nel turismo e' tornato al centro del dibattito pubblico dopo la diffusione dello studio Filcams CGIL, che ha evidenziato come circa il 70% dei lavoratori del comparto si collochi sotto la soglia di poverta' salariale. Secondo l'Osservatorio Restworld, i responsabili di cucina sono oggi le figure meglio retribuite, con una media di 2.423 euro netti equivalenti al mese, pari a una RAL stimata di circa 40.600 euro. Seguono i sous chef (2.250 euro netti; circa 37.700 euro di RAL), i cuochi capo partita (1.998 euro; circa 33.300 euro), i responsabili di sala (1.978 euro) e i cuochi unici (1.975 euro). Anche figure altamente specializzate come chef de rang, pizzaioli e bartender superano stabilmente i 1.700 euro netti equivalenti mensili. Sul versante opposto della classifica si collocano invece i banconisti bar, con una media di 1.467 euro netti equivalenti al mese, gli addetti cucina (1.484 euro), gli aiuto cuochi (1.552 euro) e i camerieri (1.572 euro). Tra il ruolo piu' retribuito e quello d'ingresso il divario supera quindi i 950 euro al mese. Il 40% delle offerte full time supera i 30.000 euro di RAL e il 98% delle posizioni propone retribuzioni superiori ai 1.300 euro netti equivalenti mensili. A livello territoriale il Trentino-Alto Adige registra la mediana piu' elevata (1.950 euro), seguito da Sardegna e Veneto, mentre la Campania chiude la classifica con 1.500 euro.

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