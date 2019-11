Lavoro: nell'Ocse iscritti a sindacati dimezzati, Italia 'tiene' -2

Per atipici si dimezza la probabilita' di sindacalizzazione (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 18 nov - L'appartenenza sindacale dipende anche dall'eta', dal ruolo e dal tipo di contratto di lavoro. A livello Ocse - emerge dallo studio - i giovani rappresentano solo il 7% degli iscritti al sindacato e sono la fascia di eta' che piu' difficilmente si sindacalizza in tutti i Paesi industrializzati. Gli iscritti tendono in generale ad essere lavoratori con competenze alte o medie (circa il 40% degli iscritti totali) e per la quasi totalita' hanno un contratto di lavoro a tempo indeterminato, infatti solo il 9% ha contratti temporanei. L'aumento di forme di lavoro atipiche pone in effetti sfide aggiuntive alla contrattazione collettiva. In Italia i lavoratori atipici hanno una probabilita' del 50% inferiore di essere sindacalizzati rispetto ai lavoratori standard. L'Ocse sottolinea che i contratti collettivi, oltre ad essere assieme all'espressione dei lavoratori sul posto di lavoro un diritto fondamentale, sono strumenti che contribuiscono a rendere piu' inclusivo il mercato del lavoro. Dove non ci sono, e' maggiore la disparita' salariale. La loro presenza puo' garantire che tutti i lavoratori e le aziende, anche quelle di piccole e medie dimensioni, possano beneficiare dell'innovazione tecnologica, dei cambiamenti organizzativi, cosi' come puo' aiutare l'equilibrio tra lavoro e vita privata. I contratti possono insomma tutelare anche gli aspetti non-monetari del lavoro. Che la qualita' dell'ambiente lavorativo presenti problemi e' esperienza comune e diffusa. L'Ocse calcola che il 'job strain', cioe' le difficolta' fisiche e psicologiche che un lavoratore ha in presenza di richieste ed aspettative che gli sono imposte e non sono adeguate alle risorse, riguarda in media il 30% dei lavoratori. I piu' 'logorati' sono i lavoratori della Turchia (47%) davanti a quelli della Spagna (39,5%). Gli italiani sono un po' sopra la media, al 33,5%, mentre i meno stressati sono i lavoratori dei Paesi nordici, in particolare quelli della Norvegia (16%). Tra i rischi - non manca di rilevare l'Ocse - c'e' ovviamente quello che una contrattazione collettiva non ben congegnata puo' danneggiare la produttivita'. Tirando le somme, lo studio sottolinea che l'indebolimento delle parti sociali pone un rischio comune a tutti i Paesi: quello di ritrovarsi senza istituzioni rilevanti e rappresentative per superare problemi collettivi e trovare un equilibrio tra gli interessi dei lavoratori e quelli delle aziende nel mercato del lavoro. Il rischio e' tanto piu' grave nel momento in cui i conflitti e le aspirazione che sono stati alla base dell'introduzione della contrattazione collettiva e in generale dell'espressione dei lavoratori, potrebbero aumentare in futuro. 'La contrattazione collettiva puo' e dovrebbe essere mobilitata per fare fronte alle questioni che emergono in un mondo del lavoro in trasformazione. Questi cambiamenti, spesso offrono anche alle parti sociali l'opportunita' di rivitalizzare la rappresentazione e le iniziative collettive', e' la sottolineatura finale.

