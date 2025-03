Lavoro: motivare e ispirare persone e' prima competenza del futuro per 34% manager (Cegos)

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 22 mar - Per il 34% dei manager, motivare e ispirare le persone e' la competenza numero 1 del futuro. E' quanto emerge dall'ultima survey di Cegos Italia, player nel learning & development, dal titolo "Essere manager: tra formazione e realta' operativa', condotta su un campione di 400 dirigenti. Subito dopo nella classifica si colloca la capacita' di gestire lo stress e mantenere un equilibrio tra obiettivi aziendali e benessere del team (33%), mentre il 21% dei leader ritiene cruciale il saper innovare e vedere oltre le sfide attuali.

La formazione ai manager inoltre, si sottolinea nella survey di Cegos Italia, puo' aumentare: il 41% non ha ricevuto supporto al momento dell'assunzione del nuovo ruolo, il 36% giudica l'investimento formativo dedicato insufficiente.

Mentre sempre il 36% dichiara di aver seguito corsi di upskilling manageriali decisi prevalentemente dalla propria organizzazione nel corso dell'ultimo anno. 'Chi sceglie la via di non investire in formazione per i profili di guida fa una scelta poco lungimirante e si avventurera' verso un sentiero rischioso. Le motivazioni dietro queste decisioni possono essere influenzate da limiti di budget, mancanza di visione o sottovalutazione del Roi. Eppure, investire in programmi di crescita dedicati ai manager non solo potenzia i loro risultati, ma incide su produttivita' e competitivita', senso di appartenenza e valorizzazione dei dipendenti, migliorandone la retention - ha commentato Emanuele Castellani, Executive Board Member del Gruppo Cegos e Ceo di Cegos Italia.

