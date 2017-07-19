Lavoro: ministero, parte accreditamento attuatori per formazione Autoimpiego -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 21 gen - L'erogazione della formazione e dell'accompagnamento alla creazione d'impresa sara' grazie alla creazione di una rete pubblico-privata formata dai Soggetti Esecutori, enti di formazione e servizi per il lavoro accreditati; la formazione si svolgera' in modalita' sincrona attraverso piattaforma e sara' articolata in moduli di 100 ore complessive; prendera' avvio solo dopo la formazione dei docenti; le 100 ore di formazione sono suddivise in due fasi a seconda degli argomenti e della durata. Al termine del percorso, ciascun destinatario ricevera' l'attestazione di competenze con le valutazioni. Quando il beneficiario decidera' di presentare la domanda di finanziamento avra' una premialita', nella fase di valutazione del progetto. Le misure di incentivazione, tutte in regime de minimis, sono erogate in via alternativa da parte di Invitalia: per le iniziative di 'Autoimpiego Centro-Nord Italia' un voucher di avvio per acquisto di beni, strumenti e servizi di massimo di 30 mila, elevabile a 40 mila euro nel caso di spese a carattere innovativo o ecosostenibili; un contributo a fondo perduto per programmi d'investimento non oltre 120 mila euro, fino al 65% della spesa ammissibile; un contributo a fondo perduto per programmi d'investimento fino a 200 mila euro, fino al 60% della spesa ammissibile; per le iniziative 'Resto al Sud 2.0' un voucher di avvio per acquisto di beni, strumenti e servizi di massimo 40 mila euro, elevabile a 50 mila nel caso di spese a carattere innovativo o ecosostenibili; un contributo a fondo perduto per programmi d'investimento non superiori a 120 mila euro, fino al 75% della spesa; un contributo a fondo perduto per programmi d'investimento fino a 200 mila fino al 70% della spesa ammissibile. Le iniziative ammesse beneficiano di tutoring nella fase di avvio, del valore di 5 mila euro. I servizi saranno erogati da Invitalia per l'80% e per il 20% dall'ENM che attivera' un tutoring gestionale, per un massimo di mille euro, per affiancamento consulenziale su pianificazione strategica, gestione operativa, ottimizzazione delle risorse, definizione dei modelli di business e gestione del team.

