Lavoro: ministero, in arrivo 50 mln per formare disoccupati e dipendenti in Cig

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 10 lug - Cinquanta milioni di euro per realizzare percorsi formativi e interventi di politica attiva del lavoro a favore di beneficiari di indennita' di disoccupazione e di cassa integrazione. Sono previsti - come riporta un comunicato - dal decreto direttoriale n. 211/2026 del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, con cui si definiscono le modalita' di programmazione ed erogazione del 'Fondo per il potenziamento delle competenze per la riqualificazione professionale'.

Il provvedimento sostiene l'aggiornamento delle competenze, la riqualificazione professionale e i processi di transizione occupazionale per i beneficiari di trattamento di integrazione salariale per i quali, nell'arco di 12 mesi, e' programmata una riduzione dell'orario di lavoro superiore al 30 per cento, e i percettori di Naspi.

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(RADIOCOR) 10-07-26 15:24:30 (0374) 5 NNNN