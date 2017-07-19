Lavoro: ministero, in arrivo 50 mln per formare disoccupati e dipendenti in Cig -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 10 lug - Le risorse, gia' ripartite tra le regioni con il decreto di adozione del programma Gol, possono finanziare percorsi formativi di aggiornamento professionale per i lavoratori impiegati presso un'impresa operante nei settori strategici, percorsi di aggiornamento o di riqualificazione professionale per i lavoratori in Cig (avendo riguardo anche ai beneficiari di assegno di ricollocazione Cigs), laboratori collegati a specifici Job days, attivita' formative di aggiornamento professionale promosse dai Centri per l'impiego su richiesta delle imprese locali e attivita' formative di aggiornamento professionale, mediante l'outplacement.

Il decreto prevede inoltre la possibilita' di integrare i percorsi formativi con interventi di individuazione, validazione e certificazione delle competenze, per valorizzare le esperienze e favorirne la spendibilita' nei nuovi contesti lavorativi. Qualora programmato dalle Regioni, il completamento con successo del percorso formativo puo' permettere il riconoscimento di indennita' di partecipazione e bonus, con attenzione al sostegno dei genitori con figli minori di 10 anni.

'Il lavoro e' la prima politica di inclusione - ha affermato la ministra del Lavoro e delle Politiche sociali, Marina Calderone - per questo investiamo in percorsi che aiutano i lavoratori a stare dentro i cambiamenti'.

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(RADIOCOR) 10-07-26 15:26:44 (0377) 5 NNNN