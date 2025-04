Lavoro: Ministero, al via incentivi per start up green e digital

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 04 apr - Il ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il ministro per gli Affari europei, il Sud, le Politiche di coesione e il Pnrr, il ministro delle Imprese e del Made in Italy e il ministro dell'Economia e delle Finanze, ha firmato il decreto che attua gli incentivi all'autoimpiego nei settori strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione digitale ed ecologica. Il provvedimento e' stato trasmesso al vaglio degli organi di controllo, superato il quale potra' essere pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. Al suo interno si definiscono i criteri di qualificazione necessari alla richiesta del beneficio da parte dell'impresa che opera nei settori strategici individuati e le modalita' di accesso. Per ottenere il beneficio sono rilevanti i valori medi percentuali degli investimenti in tecnologie green e digitali sul totale delle risorse investite dall'impresa, la media della domanda di lavoro e i valori medi di competitivita' delle imprese per ogni singolo dipendente rispetto a ricavi totali, salario medio, investimento totale e in tecnologie digitali e green.

"Le transizioni nel mondo del lavoro impegnano tutti noi nel rintracciare forme e strumenti innovativi - afferma la ministra del Lavoro e delle politiche sociali, Marina Calderone-. Con questo decreto attuativo sosteniamo lo sforzo dei nostri giovani che, investendo sull'impegno personale in settori strategici in ambito green e digitale, mettono a disposizione della collettivita' nuova linfa per disegnare l'Italia del futuro, creando potenziale nuova occupazione".

