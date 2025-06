Lavoro: Messina, correlazione dogmatica con produttivita' e' scusa per non alzare stipendi

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 18 giu - 'La forte correlazione dogmatica dello stipendio con la produttivita', io francamente in aziende che fanno tanti utili la considero una scusa per non aumentare gli stipendi'. Lo ha dichiarato l'a.d. di Intesa Sanpaolo, Carlo Messina, intervenendo all'evento Young Factor. 'Quando tu superi un determinato livello di utili - ha aggiunto - credo che non sia neanche socialmente equo non dare aumenti di stipendi a chi lavora nelle aziende'.

