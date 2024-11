Lavoro: Meloni, non penso che le quote siano la soluzione per le donne

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 25 nov - "C'e' un lavoro a 360 gradi che si fa particolarmente per incentivare le donne ad avere un lavoro, una carriera, a poter dimostrare il loro valore. Io non ho mai pensato che la soluzione fossero le quote da tutte le parti. Per me la soluzione ideale e' rimuovere i condizionamenti e i limiti che non consentono alle persone di dimostrare il loro valore, di poter competere ad armi pari". Cosi' la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in una videointervista a 'Donna Moderna'.

