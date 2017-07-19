Lavoro: Mattarella, da Comando Carabinieri opera meritoria in ambito essenziale
Bandiera' sara' insignita da medaglia d'oro al valor civile (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 03 giu - "Nel corso della cerimonia per celebrare questo 212esimo anniversario, che si svolgera' a Reggio Calabria, la sua bandiera sara' insignita della medaglia d'oro al valor civile per l'attivita' svolta dal Comando Carabinieri per la tutela del lavoro. E' un comando ormai antico anch'esso come storia, con un secolo alle spalle, di grande rilievo nella vita del nostro Paese, che svolge un'opera meritoria prestata in un ambito delicato ed essenziale per la vita delle persone, per la legalita' dell'economia, per la coesione sociale". Cosi' il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel corso dell'incontro al Quirinale con il Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri ed una rappresentanza dei Carabinieri in occasione del 212esimo anniversario di fondazione dell'Arma.
nep
(RADIOCOR) 03-06-26 18:26:09 (0589) 5 NNNN