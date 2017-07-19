Lavoro: Marchesini, la cosa che deve preoccupare di piu' e' il calo demografico

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 21 gen - 'Credo che la cosa piu' preoccupante sia il calo demografico, la proiezione del calo demografico sugli effetti che avra' sul lavoro'. Lo ha detto Maurizio Marchesini, vicepresidente di Confindustria per il Lavoro e le Relazioni industriali, in occasione della presentazione del XXIV rapporto annuale Inps alle imprese, parlando dei principali temi trattati dal rapporto. Al calo demografico, ha aggiunto Marchesini, vanno considerati anche la 'frammentazione contrattuale e il costo del lavoro nelle varie declinazioni'. In questo ambito, Marchesini ha rilevato come il rapporto abbia evidenziato un recupero della 'mediana sul netto', con un recupero che ha riguardato soprattutto le fasce piu' basse: 'E' una discussione che abbiamo abbastanza spesso coi sindacati e soprattutto con un certo sindacato che non riconosce questo recupero'. Ad ogni modo, tornando al quadro generale, Marchesini ha sottolineato che, 'dal mio punto di vista, risulta chiaro che pero' questi tipi di problemi, questi tipi di difficolta' vanno affrontati in maniera strutturale, in maniera continuativa e non possono certo essere affrontati con degli interventi spot'.

