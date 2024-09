Lavoro: Manpower, +19% nel IV trim 2024 prospettive di assunzioni

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 14 set - Pesa sul mercato del lavoro ancora la mancanza di talenti, con la crescente difficolta' per le imprese nel trovare candidati con le giuste competenze. Otto aziende su dieci hanno implementato le politiche per attrarre e mantenere i lavoratori piu' capaci, secondo quanto rileva il report ManpowerGroup, affidandosi in egual misura a iniziative per il miglioramento del work-life balance (37% degli intervistati) e alla tecnologia (37%). Ma un'azienda su tre (33%) punta anche alla riduzione dello stress, mentre cresce l'impegno verso politiche di inclusione rivolte alle minoranze LGBTQI+ in quasi un'azienda su due (45%).

"Il nostro report indica un mercato del lavoro dinamico e un generale ottimismo da parte delle imprese. Dalle nostre ricerche emerge anche come le organizzazioni pongano sempre piu' attenzione a come trattenere i talenti. Oltre a misure a largo raggio come un migliore work-life balance e contrasto allo stress lavorativo, particolare attenzione viene data alla creazione di un ambiente piu' inclusivo', commenta Anna Gionfriddo, Amministratrice Delegata di ManpowerGroup Italia.

