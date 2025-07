Lavoro: Magni, Avs presenta Ddl per indicizzare i salari all'inflazione

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 24 lug - "Gli stipendi degli italiani sono fermi da anni, mentre la ricchezza complessiva del Paese e' aumentata. In Italia aumenta tutto, il costo della vita, il carrello della spesa, l'inflazione, tranne le retribuzioni dei lavoratori e delle lavoratrici. I nostri salari sono talmente tanto bassi, rispetto al resto d'Europa, che in Italia esiste il lavoro povero. Cioe' un lavoro il cui compenso non ti permette di vivere dignitosamente. Una situazione non piu' tollerabile".

Lo afferma il senatore di Avs, Tino Magni, annunciando la presentazione di una "proposta di legge di Avs, depositata sia alla Camera che al Senato" con la quale, spiega in una nota, "introduciamo un sistema di indicizzazione dei salari al costo della vita. In poche parole alziamo gli stipendi degli italiani e li adeguiamo all'inflazione. Ogni 12 mesi lo stipendio dei lavoratori e delle lavoratrici verra' automaticamente adeguato all'inflazione. In questo modo ridiamo valore al lavoro e ai lavoratori. Con il recupero del potere d'acquisto dei salari si sostengono i consumi e si aiuta la ripresa economica".

com-nep

