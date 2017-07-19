Lavoro: Lombardia accelera su programma Gol, superati target con 6 mesi anticipo -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 09 feb - Uno degli aspetti piu' importanti del programma e' stato il focus sui risultati concreti, con obiettivi misurabili, come il numero di persone prese in carico, formate e accompagnate verso il lavoro. "Gol e' stato progettato sulla base dei positivi esiti della Dote Unica Lavoro della Regione Lombardia poi preso a modello da altre Regioni e quindi diventato punto di riferimento per la misura nazionale Garanzia Giovani", ha aggiunto Tironi. La Lombardia, grazie ai suoi risultati, "puo' contribuire, a livello nazionale, al raggiungimento dei target non ancora raggiunti da altre regioni. Noi guardiamo gia' avanti: lo scenario che stiamo definendo prevede l'inclusione degli Enti del Terzo Settore per la gestione dei soggetti piu' distanti dal mondo del lavoro, favorendo la creazione di reti stabili per la presa in carico dei cittadini e l'introduzione di 'work coach' che accompagni l'utente in tutto il suo percorso di reinserimento lavorativo", ha detto l'assessore. Tironi ha anche preannunciato l'utilizzo di un sistema di rating per gli Enti formatori e di customer satisfaction per chi utilizzera' i programmi Gol.

Ars

(RADIOCOR) 09-02-26 14:31:32 (0387) 5 NNNN