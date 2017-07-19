Dati
            Notizie Radiocor

            Lavoro: Lollobrigida, col Pacchetto Agricoltura premiato chi investe in sicurezza

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 28 ott - Nel decreto-legge 'Lavoro e Sicurezza', approvato oggi dal Consiglio dei Ministri su proposta del ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali Marina Calderone, e' stato inserito il 'Pacchetto Agricoltura' promosso dal ministro dell'Agricoltura, della Sovranita' alimentare e delle Foreste Francesco Lollobrigida, che punta a sostenere le imprese agricole virtuose e a rafforzare la rete del lavoro di qualita'.

            'Lo Stato deve premiare chi rispetta le regole e investe nella sicurezza - ha commentato il ministro Lollobrigida -.

            E' un patto tra istituzioni e imprese agricole, per una crescita basata su legalita', qualita' e tutela dei lavoratori. A chi rispetta le regole e mette la sicurezza al primo posto deve essere dato un riconoscimento tangibile, miriamo a dare il via ad un circuito virtuoso che renda ancora piu' conveniente il rispetto delle norme e garantire la sicurezza dei lavoratori'.

            Tra le principali novita' del provvedimento, la riduzione dei contributi Inail per le imprese agricole che non abbiano subito condanne o sanzioni gravi in materia di sicurezza.

            Gdo

