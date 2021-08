Lavoro: Landini, green pass per mense sbagliato, non sono ristoranti

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 19 ago - "Abbiamo scritto insieme a Cisl e Uil proprio ieri al ministro Speranza e al ministro Orlando per un incontro sul green pass perche' consideriamo un errore pensare che le mense aziendali siano equiparabili ai ristoranti'. Lo ha detto il segretario della Cgil Maurizio Landini a Radio 24. 'Le mense sono luoghi molto sanificati e protetti, ci sono plexiglass, ci sono i turni, ci sono tutte le protezioni necessarie che hanno impedito che qualsiasi mensa diventasse un focolaio'. Per Landini quella del governo e' 'una forzatura perche' si sta cosi' mettendo in discussione il diritto alla mensa e si introducono delle divisioni tra i lavoratori non utili. Usare il Green pass nelle mense quando le persone a lavorare ci vanno senza Green pass e poi per mangiare non hanno il diritto di poterlo fare e' un errore che va cambiato".

