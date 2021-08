Lavoro: Landini, green pass non e' soluzione, meglio obbligo vaccino

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 19 ago - "Chiedo a tutte le associazioni imprenditoriali a settembre di mettere a disposizione due ore aggiuntive di assemblea in modo che in tutti i luoghi di lavoro si possa discutere per allargare le vaccinazioni e per ragionare su come si rafforza la salute e la sicurezza, visto che nonostante le mascherine e le vaccinazioni si continua a morire sul lavoro'. Lo ha detto il leader della Cgil Maurizio Landini a Radio 24: "Dal 2 agosto, con Cisl e Uil, abbiamo detto al presidente del Consiglio che per noi serviva un provvedimento legislativo del governo; che un'estensione del green pass non era la soluzione e rischiava di aprire conflitti tra i lavoratori che invece in questo momento vanno evitati. Non siamo mai stati contro il green pass, il Governo ha preso un provvedimento sull'obbligo di vaccinazione nella sanita' e nessuno di noi ha detto nulla.

Se il green pass e' la condizione per poter lavorare, sia se sei stato vaccinato sia se hai avuto il Covid, trovo singolare che il tampone se lo debba pagare il lavoratore perche' stiamo discutendo di garantire il diritto al lavoro, il diritto alla salute. I tamponi che vengono fatti in tanti luoghi di lavoro e il lavoratore non li ha mai pagati', ha concluso.

