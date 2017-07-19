Lavoro: La Russa, utilizzare nuove tecnologie anche per sicurezza effettiva

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 21 ott - "Io credo che ci sia molto da fare. Ho letto con attenzione il decalogo e condivido tutte e 10 le posizioni, gli avvertimenti le speranze che sono contenuti in questi 10 punti, ne aggiungerei un 11mo che pure e' implicito: l'attenzione a utilizzare tutto cio' che le nuove tecnologie consentono non solo per migliorare la produttivita', non solo per migliorare il reddito legittimo di chi opera nel mondo del lavoro, ma per rendere il lavoro effettivamente sicuro". Cosi' il presidente del Senato, Ignazio La Russa, intervenendo al convegno di presentazione del decalogo approvato all'unanimita' dalla commissione d'inchiesta del Senato sulla sicurezza sul lavoro. "Perche' - ha aggiunto La Russa - come dice il Presidente della Repubblica, se un lavoro non e' sicuro non e' un lavoro, non e' un lavoro vero, e' un'avventura, e' una occasione in cui non si sa qual e' il rischio che si corre o si corre un rischio per necessita'.

Ripeto, credo che non tutte le opportunita' che ci sono date dalle nuove tecnologie siano utilizzate per ridurre gli incidenti del lavoro, per tendere allo zero".

