Lavoro: IWG, modello ibrido accelerera' in 2022, risparmi sostanziali

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 11 mag - IWG prevede che il modello di lavoro ibrido continuera' ad accelerare nel 2022. Sono sempre di piu' le aziende che si stanno rendendo conto dei benefici economici, sociali e sanitari derivanti dal lavoro ibrido. Un modo per risparmiare sui costi fissi, tra cui l'affitto o il riscaldamento, per una cifra che mediamente puo' aggirarsi intorno ai 10.000 euro a dipendente. Un modello in grado di generare risparmi sostanziali, indipendentemente dalle dimensioni dell'azienda: una banca globale con 200.000 dipendenti risparmierebbe circa 2 miliardi; un'azienda del tech con 20.000 dipendenti risparmierebbe 190 milioni e una di servizi con 2.000 dipendenti risparmierebbe 19 milioni. Un'indagine condotta da IWG ha evidenziato come il numero di aziende del FTSE 250 interessate ad applicare un modello di ufficio ibrido sia tre volte superiore al numero di imprese che intendono continuare a lavorare come prima.

bab

(RADIOCOR) 11-05-22 12:57:57 (0263) 5 NNNN