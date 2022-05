Lavoro: IWG, modello ibrido accelerera' in 2022, risparmi sostanziali -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 11 mag - I risparmi finanziari per le aziende non sono solo legati alla riduzione dei costi delle utenze necessarie all'interno di un ufficio, ma dipendono anche dall'ubicazione, visto che gli uffici sono tipicamente concentrati in centri urbani costosi con spostamenti che implicano tempo e denaro. Una ricerca di Confused.com ha calcolato che il lavoro ibrido puo' far risparmiare ai dipendenti in media 391 euro al mese sul viaggio in treno e sulle spese collegate e fino a 152 euro al mese se si spostano in auto. Le aziende stanno anche rispondendo alle richieste di un migliore equilibrio vita-lavoro per i dipendenti. Un recente sondaggio di IWG ha evidenziato che quasi la meta' degli impiegati (49%) lascerebbe il proprio lavoro se gli venisse chiesto di tornare in ufficio cinque giorni a settimana, mentre i tre quarti (72%) preferirebbero poter lavorare in modo flessibile a lungo termine piuttosto che tornare in ufficio cinque giorni a settimana con un aumento di stipendio del 10%. C'e' da considerare anche l'impatto ambientale positivo legato al minor pendolarismo: recenti studi hanno calcolato si ridurrebbero le emissioni fino al 10%. Infine, il lavoro ibrido sta creando un impatto positivo sulle capacita' lavorative dei dipendenti: un sondaggio PWC del 2020 ha rilevato che il 57% dei dirigenti d'azienda ha dichiarato che, grazie a una politica di lavoro piu' flessibile, le loro aziende hanno ottenuto risultati migliori in termini di produttivita'.

