Lavoro: italiani meno in carriera, cercano equilibrio con vita privata

L'indagine 2024 Randstad Workmonitor (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 28 gen - Italiani meno in carriera e meno motivati sul lavoro. Il Randstad Workmonitor fotografa lavoratori sempre piu' alla ricerca di un equilibrio con la vita privata. Se ancora il 72% degli italiani definisce il proprio lavoro importante nella vita, il dato e' in calo di cinque punti rispetto a un anno fa. Ma a crollare e' soprattutto la motivazione: si dicono 'motivati' nel ruolo attualmente ricoperto solo 6 lavoratori su dieci (60%), ben 9 punti in meno di un anno fa. Mentre solo uno su due (il 51%) si dichiara 'ambizioso' per la propria carriera.

In cima alla classifica dei fattori piu' rilevanti balza proprio l'equilibrio tra lavoro e vita privata (94%), seguito dalla retribuzione (93%) e dalla sicurezza del lavoro (90%).

A seguire il 'sentirsi realizzati' (87%), la flessibilita' di orario (80%), il numero di giorni di ferie (79%), la formazione (79%), l'assicurazione sanitaria (75%).

L'opportunita' di un avanzamento di carriera scende al nono posto, evidenziata dal 74%, superando di poco la politica sui congedi parentali (70%), i valori del datore di lavoro (69%), la possibilita' di lavorare da remoto (67%).

