Lavoro: italiani (54%) tra i piu' affaticati d'Europa, anche i giovani (Pwc)

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 12 nov - I lavoratori italiani si confermano tra i piu' affaticati e meno motivati d'Europa. Oltre la meta', il 54%, dichiara di sentirsi affaticato, con quasi un terzo che esprime sentimenti di frustrazione, noia e senso di sopraffazione. Un sentimento che non risparmia i piu' giovani: due terzi tra chi si e' appena affacciato al lavoro si sentono stanchi e uno su tre e' arrabbiato o annoiato. Solo il 46% degli italiani si dice motivato ad andare al lavoro almeno una volta a settimana, una quota inferiore rispetto al 64% globale e al 61% europeo.

La nuova edizione dell'indagine 'PwC Global Workforce Hopes and Fears 2025', condotta su circa 50.000 lavoratori in 48 paesi, di cui 1.675 in Italia, offre una fotografia di un'Italia del lavoro preoccupata di fronte alle sfide.

Il 14% dice di affrontare difficolta' finanziarie significative, con problemi anche a pagare le bollette e l'ottimismo sul futuro del proprio ruolo si ferma ad un 44%, sotto la soglia degli altri paesi Ue. Solo il 46% degli italiani si fida dei dirigenti aziendali e solo il 43% ritiene significativa la propria carriera. Lo sviluppo delle competenze e' un fattore decisivo: il 27% teme che almeno meta' delle proprie skills possa diventare irrilevante entro tre anni, percentuale che sale al 37% tra gli entry-level.

A pesare c'e' anche l'affacciarsi dell'ia:il 44% dei lavoratori italiani prevede un impatto significativo nei prossimi anni. Dall'altra parte, pero', chi gia' la utilizza segnala un aumento della produttivita' (57%), creativita' (58%) e qualita' del lavoro (64%).

