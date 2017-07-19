Lavoro: Istat, tasso disoccupazione scende al 5% a maggio -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 02 lug - A maggio, il numero di occupati e' pari a 24,336 milioni, in calo rispetto al mese precedente. La diminuzione e' determinata dai soli dipendenti a termine (2,388 milioni), a fronte della crescita tra i dipendenti permanenti (16,588 milioni) e gli autonomi (5,360 milioni). L'occupazione cresce rispetto a maggio 2025 (+228 mila occupati in un anno) come sintesi dell'aumento dei dipendenti permanenti (+275 mila) e degli autonomi (+198 mila) e del calo dei dipendenti a termine (-244 mila). Su base mensile, la diminuzione degli occupati e dei disoccupati si associa alla crescita degli inattivi. Il calo degli occupati (-0,1%, pari a -22 mila unita') coinvolge gli uomini, le donne, i dipendenti a termine e tutte le classi d'eta' ad eccezione di chi ha almeno 50 anni; in questa classe di eta' il numero di occupati risulta in crescita, come tra i dipendenti permanenti e gli autonomi. Il calo delle persone in cerca di lavoro (-1,7%, pari a -22 mila unita') si osserva per le donne, i 15-24enni e coloro che hanno almeno 50 anni; tra i 25-34enni e i 35-49enni il numero di disoccupati e' in crescita, mentre tra gli uomini e' sostanzialmente stabile. La crescita degli inattivi tra i 15 e i 64 anni (+0,5%, pari a +59 mila unita') riguarda entrambi i sessi e tutte le classi d'eta', salvo quella dei 25-34enni, tra i quali si registra un calo. La crescita del numero di occupati rispetto a maggio 2025 (+0,9%, +228 mila unita') riguarda gli uomini, le donne, i 25-34enni e chi ha almeno 50 anni, a fronte del calo tra i 15-24enni e i 35-49enni.

Rispetto a maggio 2025, diminuisce il numero di persone in cerca di lavoro (-23,8%, pari a -399 mila unita') e sale quello degli inattivi tra i 15 e i 64 anni (+1,5%, pari a +190 mila unita').

bab

(RADIOCOR) 02-07-26 10:14:22 (0215) 5 NNNN