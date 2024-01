Lavoro: Istat, tasso di disoccupazione scende al 7,5% a novembre -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 09 gen - "La crescita del numero di inattivi (+0,4%, pari a +48mila unita', tra i 15 e i 64 anni) coinvolge uomini, donne e solamente gli individui di eta' inferiore ai 35 anni; tra i 35-49enni e gli ultracinquantenni gli inattivi sono infatti in calo", prosegue l'Istat. Il tasso di inattivita' e' salito nel mese al 33,1% (+0,1 punti). Confrontando il trimestre settembre-novembre 2023 con quello precedente (giugno-agosto), si registra un aumento del livello di occupazione pari allo 0,6%, per un totale di 130mila occupati. "La crescita dell'occupazione, osservata nel confronto trimestrale, si associa all'aumento delle persone in cerca di lavoro (+0,7%, pari a +14mila unita') e alla diminuzione degli inattivi (-1,1%, pari a -137mila unita')".

Il numero di occupati, a novembre 2023, supera quello di novembre 2022 del 2,2% (+520mila unita'). L'aumento coinvolge uomini, donne e tutte le classi d'eta', a eccezione dei 35-49enni per effetto della dinamica demografica negativa: il tasso di occupazione, che nel complesso e' in aumento di 1,3 punti percentuali, e' salito anche in questa classe di eta' (+1,3 punti) perche' la diminuzione del numero di occupati 35-49enni e' meno marcata di quella della corrispondente popolazione complessiva.

Rispetto a novembre 2022, e' risultato in calo sia il numero di persone in cerca di lavoro (-3,6%, pari a -71mila unita') sia quello degli inattivi tra i 15 e i 64 anni (-3,6%, pari a -459mila).

