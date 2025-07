Lavoro: Istat, retribuzioni orarie +0,5% a giugno, +2,7% su anno

In termini reali ancora sotto 9% livelli gennaio 2021 (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 30 lug - La retribuzione oraria media nel periodo gennaio-giugno 2025 e' cresciuta del 3,5% su anno. Lo rileva Istat. L'indice delle retribuzioni contrattuali orarie a giugno segna un aumento dello 0,5% su mese e del 2,7% su anno; l'aumento tendenziale e' stato del 2,3% per i dipendenti dell'industria, del 2,7% per quelli dei servizi privati e del 2,9% per i lavoratori della Pa. I settori che presentano gli aumenti tendenziali piu' elevati sono: ministeri (+6,9%), militari-difesa e energia elettrica (+6,7%) e forze dell'ordine (+5,8%); incremento nullo per farmacie private e telecomunicazioni. L'andamento tendenziale delle retribuzioni contrattuali si e' confermato robusto, ma in rallentamento; la decelerazione osservata per il settore privato non e' stata compensata dall'accelerazione registrata per la Pa. Le retribuzioni contrattuali in termini reali a giugno restano ancora al di sotto di circa il 9% dei livelli di gennaio 2021.

bab

(RADIOCOR) 30-07-25 12:11:07 (0362) 5 NNNN