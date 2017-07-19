Lavoro: Istat, prospettive meno brillanti ma occupazione tiene
(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 05 giu - Per i prossimi mesi, le inchieste sul mercato del lavoro segnalano prospettive meno brillanti: le attese sull'occupazione peggiorano, a maggio, nei settori Costruzioni, Servizi di mercato e manifatturiero; si osserva un miglioramento solo nel settore Commercio al dettaglio. Lo rileva Istat nella Nota mensile, indicando che l'occupazione, misurata in termini di unita' di lavoro, segnerebbe nel 2026 un rallentamento della dinamica di crescita (+0,7%, dopo il +1,3% del 2025) a cui si accompagnerebbe un ulteriore calo del tasso di disoccupazione (5,5% dal 6,1% del 2025); nel 2027 si prevede una decelerazione delle ula (+0,4%) e una stabilizzazione del tasso di disoccupazione.
bab
(RADIOCOR) 05-06-26 10:20:56 (0219) 5 NNNN