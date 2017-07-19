Lavoro: Istat, input in ore lavorate +0,3% in II trimestre, +1,3% su anno-2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 11 set - Nel confronto tendenziale prosegue, piu' intensa rispetto al trimestre precedente, la crescita del numero di occupati (+246 mila, +1% in un anno) che coinvolge i dipendenti a tempo indeterminato (+1%) e gli indipendenti (+2,4%), a fronte di un nuovo, ma piu' contenuto, calo dei dipendenti a termine (-1,2%). Nel secondo trimestre, continua, meno intensa rispetto al periodo precedente, la riduzione del numero di disoccupati (-167 mila, -9,8% in un anno), mentre torna a diminuire quello degli inattivi tra i 15 e i 64 anni (-140 mila, -1,2%). I tassi seguono la stessa dinamica: quello di occupazione sale al 63,4% (+0,7 punti in un anno), quello di disoccupazione scende al 5,9% (-0,7 punti) e quello di inattivita' al 32,5% (-0,3 punti). Dal lato delle imprese, nel secondo trimestre le posizioni lavorative dipendenti presentano una dinamica positiva su base congiunturale (+0,3% in tre mesi), piu' contenuta nella componente a tempo pieno (+0,2%) rispetto a quella a tempo parziale (+0,5%); la quota dei part-time si attesta al 28,9%. Nel confronto tendenziale le posizioni lavorative registrano un incremento dell'1,3%, sostenuto da una crescita analoga nelle componenti a tempo pieno e parziale. Particolarmente positivo e' l'andamento delle posizioni in somministrazione, che registrano un aumento del 2% sul trimestre precedente e del 3% su base annua. Il lavoro intermittente continua a crescere, sebbene a un ritmo piu' contenuto rispetto al primo trimestre, su base sia congiunturale (+1,3%) sia annua (+6,7%); anche le ore lavorate per dipendente aumentano in termini congiunturali (+0,4%) e tendenziali (+0,7%). Il ricorso alla cassa integrazione diminuisce di 0,6 ore ogni mille ore lavorate rispetto al secondo trimestre 2025, scendendo a 6,2 ore. Il tasso dei posti vacanti e' pari all'1,5%, in diminuzione sia rispetto al trimestre precedente (-0,2%) sia nel confronto tendenziale (-0,3%).

Il costo del lavoro per Unita' di lavoro equivalente a tempo pieno (Ula) mantiene un andamento positivo rispetto al trimestre precedente (+0,5%), sostenuto dalla crescita sia delle retribuzioni (+0,4%) sia dei contributi sociali (+0,8%). Su base annua, il costo del lavoro continua a registrare una crescita significativa (+2,8%), soprattutto nella componente dei contributi sociali (+3,4%) in confronto a quella delle retribuzioni (+2,7%).

bab

(RADIOCOR) 11-09-26 10:22:15 (0228) 5 NNNN